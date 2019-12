Violento schianto tra tre auto: Nicolò muore in ospedale a 19 anni

Non ce l'ha fatta Nicolò Galbiati, il 19enne rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 dicembre a Gaggiano, nel Milanese.

Quel giorno, per cause tutte da accertare, tre auto si erano schiantate tra loro sulla Provinciale 38. Nicolò era andato in arresto cardiocircolatorio: dopo 15 minuti i medici erano riusciti a far ripartire il suo cuore e lo avevano trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Rozzano. Nelle scorse ore però la tragica notizia: il cuore del giovane ha smesso di battere.

Nello scontro, violentissimo, era rimaste ferite altre tre persone, tra cui un 17enne e un uomo di 69 anni.

Domenica pomeriggio, dopo la notizia della morte del giovane, la polizia locale di Gaggiano è tornata sulla Provinciale per effettuare altri rilievi che saranno utili a ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell'incidente.