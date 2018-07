Incidente in galleria: muore una ragazza di 16 anni

Una ragazza di 16 anni, C.A.M., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 38 in Valtellina, all'inizio di una galleria a Grosio, in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni dell'Areu Lombardia, l'auto si sarebbe ribaltata per poi andarsi a scontrare con un mezzo pesante. Alla guida della vettura vi era una ragazza di 19 anni, C.C., che è stata portata in codice giallo a Sondalo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per la giovane passeggera, di soltanto 16 anni, non c'è stato nulla da fare.

A causa dell’incidente, avvenuto verso le 15.30, la strada è temporaneamente chiusa in corrispondenza del km 81. La viabilità in entrambe le direzioni è deviata sulla rete locale limitrofa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza, per la gestione della viabilità e per riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

Tutti gli aggiornamenti su SondrioToday