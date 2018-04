Si schianta contro 10 auto in sosta e abbandona l'amico in coma

Un'auto fuori controllo si è schiantata contro i veicoli in sosta, danneggiandone dieci. Nell'incidente, avvenuto all'alba in via Tartini, a Milano, è rimasto gravemente ferito un 25enne, che adesso si trova ricoverato in ospedale in coma. Poco dopo le cinque una vettura, una Fiat Croma, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, finendo la corsa contro alcune auto parcheggiate nel tratto a ridosso del civico 7.

Lo schianto e la fuga

Sul posto, subito dopo l'accaduto, sono accorsi gli agenti della polizia locale di Milano insieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco. In via Tartini le forze dell'ordine, a bordo del mezzo, hanno trovato soltanto il passeggero, un ragazzo di cui al momento non è ancora nota l'identità, soccorso in gravissime condizioni e portato da un'ambulanza in codice rosso al Niguarda. Nessuna traccia invece della persona che era al volante dell'auto che ha perso il controllo.

Il conducente infatti subito dopo lo schianto, prima dell'arrivo della polizia locale, si è allontanato. Le indagini però hanno consentito di rintracciarlo poco dopo, nella sua abitazione grazie alla ricostruzione di alcuni testimoni e alle immagini riprese dalle telecamere. La vettura coinvolta nell'incidente, al momento non risulta rubata.

I soccorsi

Nello schianto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di venticinque anni, che sedeva in auto con il conducente al momento del sinistro. I sanitari del 118 sono intervenuti in via Tartini insieme ai vigili del fuoco e, secondo quanto reso noto dalla Centrale Operativa dell'Areu, la vittima è stata trovata con le gambe in auto e il resto del corpo a terra. Soccorso in codice rosso, il giovane è stato trasferito al Niguarda. Al momento è in coma.

La notizia su MilanoToday