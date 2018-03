Attraversa la strada e viene investito da un camion: morto un anziano

Un anziano di 83 anni, Lorenzo Michele Giannandrea, è morto questa mattina a Latina dopo essere stato travolto da un camion.

L'incidente è avvenuto lungo via San Francesco d’Assisi, proprio nei pressi della rotatoria all'altezza del distributore di benzina. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere uscito da un bar l'anziano ha provato ad attraversare la strada quando è stato investito dal mezzo pesante che si dirigeva proprio verso la rotonda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, raggiunti dagli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Disagi al traffico si sono registrati sulla strada all'ingresso della città.

