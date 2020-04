Incidente sul lavoro, operaio muore travolto dalle lastre di metallo: ferito il figlio

Tragedia in una carpenteria di Antignano, in provincia di Asti, dove lavoravano due operai, padre e figlio. Intorno alle ore 17 di martedì 21 aprile, per cause ancora da accertare, il padre ha perso la vita dopo essere stato travolto da alcune lastre in metallo.

Ferito anche il figlio che è stato soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di San Damiano d'Asti e i tecnici dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul luogo del tragico incidente è intervenuto anche l'elisoccorso.