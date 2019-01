Si schianta contro un palo: drammatico incidente nella notte, forse un colpo di sonno

Tragedia all'alba alla periferia di Lecce. Gianluca Bisconti, 33 anni, è morto all'ospedale Vito Fazzi dove era arrivato due ore prima in condizioni disperate. Fatale un incidente avvenuto nella notte. Il 33enne, a bordo di una Mercedes, è uscito di strada ed è finito contro un palo della luce.

Ad allertare i soccorsi è stato un vigilante di passaggio che stava pattugliando la zona industriale di Lecce.

Incidente a Lecce, morto Gianluca Bisconti: la dinamica

Gianluca Bisconti viaggiava a bordo di Mercedes Classe A in direzione di Lecce. Si trovava nell’ultimo tratto di via Marcello Chiatante, l’arteria principale della zona industriale, quando ha perso il controllo del veicolo. La Mercedes è finita contro un pilone e si è ribaltata più volte. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

I soccorritori, allertati intorno alle 3 di notte, hanno tentato di rianimare il 33enne sul posto. Poi la corsa in ospedale, dove l'uomo è morto intorno alle cinque del mattino. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti di polizia locale del comando di Lecce. Probabilmente sarà disposta un’autopsia, mentre si è in attesa dei riscontri delle analisi.

Incidente nella notte a Lecce, forse un colpo di sonno

Dalla dinamica, sembra che il 33enne abbia avuto un colpo di sonno. Le vettura, infatti, ha cambiato improvvisamente traiettoria, salendo sul marciapiede, per poi collidere contro il palo, sradicandolo dal suolo.