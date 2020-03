Auto nella scarpata: ragazza di 30 anni muore mentre va al lavoro

Tragedia questa mattina alla periferia di Lecce dove una ragazza di 30 anni, Laura Giuri, originaria di Neviano, è finita con l'auto in una scarpata ed è morta nell'impatto.

La giovane, impiegata in un noto call center di Lecce, si trovava alla guida della sua Lancia Y sulla strada che dalla tangenziale conduce in direzione di via Vecchia Lizzanello. Per cause ancora da accertare la vettura è però finita fuori strada. Immediati i soccorsi prestati dai passanti, che hanno allertato i numeri di pronto intervento.

Sul luogo, i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre il corpo della ragazza dall’abitacolo. Assieme ai pompieri, sono sopraggiunti gli operatori del 118, per prestare le prime medicazioni alla 30enne. Purtroppo, però, per lei non c’è stato più nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere sul posto, a causa delle lesioni che ha riportato durante l’impatto. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale di Lecce per eseguire i rilievi.

La salma della vittima, al termine delle operazioni, è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Soltanto al termine degli accertamenti clinici si potrà stabilire la causa dell'improvvisa sbandata: potrebbe essersi trattato di un improvviso malore, di un colpo di sonno o del tentativo di scansare un ostacolo lungo la vita, come si è ipotizzato in un primo momento.

Al momento, però, il motivo che ha provocato un simile dramma è sconosciuto. Nel corso delle prossime ore, il medico legale effettuerà l'ispezione cadaverica, per poi riconsegnare il corpo della 30enne ai suoi famigliari per l'ultimo, straziante saluto.