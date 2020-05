Ragazzo di 29 anni muore schiacciato da un camion, tragedia a Livorno

Un ragazzo di soli 29 anni è morto questa mattina a Livorno, per le ferite riportare in un grave incidente sul lavoro. Il giovane, di origini albanesi, sarebbe rimasto schiacciato da un camion della ditta per la quale lavorava. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 tra via di Montenero e via del Governatore. Da una prima ricostruzione, scrive LivornoToday, sembra che il mezzo stesse facendo retromarcia quando ha investito il giovane operaio di origine albanesi. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Per la vittima, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Il medico del 118 giunto sul posto insieme ai volontari della Misericordia di Livorno e di Montenero, non ha potuto far altro che constatarne la morte. Sul luogo dell'incidente si sono portati anche i carabinieri e la polizia municipale a cui spetterà fare chiarezza su quanto avvenuto e l'ispettorato del lavoro.