Anziani travolti da furgone mentre aspettano il pullman: salgono a due i morti

E' di due morti e diversi feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto questa mattina a Massa. La tragedia sulla via Aurelia, davanti all'Aci. Secondo La Nazione, un furgone adibito al trasporto di medicinali ha travolto un gruppetto di anziani che stava aspettando un autobus per partire in gita a Praga.

Incidente oggi a Massa: morta una donna, diversi i feriti

Una donna di 74 anni, residente a Empoli ,è morta sul colpo, mentre altri due anziani, marito e moglie, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'uomo, di 81 anni, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Un'amica della vittima, sconvolta da quanto accaduto, ha accusato un malore ed è stata trasportata all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Nulla si sa al momento della dinamica della tragedia. Il conducente del furgoncino ha riportato un trauma cranico ed è in stato di forte choc.