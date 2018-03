Incidente a Milano, auto sbanda e finisce contro un muro: morta una donna

Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura, secondo quanto appreso da MilanoToday, si trovavano una donna di 50 anni - alla guida - e un uomo di un anno più giovane, seduto sul sedile del passeggero anteriore. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Le due persone a bordo dell'auto sono state soccorse da tre ambulanze e un'auto medica. La donna, trasportata in condizioni gravissime al San Carlo, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'uomo, invece, si trova tuttora ricoverato nello stesso pronto soccorso: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo della vettura all'imbocco della curva. L'auto, fuori controllo, ha abbattuto un paletto di ferro per poi schiantarsi contro il muro.

Incidente mortale in via del Cardellino, il video di MilanoToday

