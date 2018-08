Incidente in minimoto: morto un bimbo di otto anni

Un bimbo di appena otto anni, Giuseppe Pugliese, è morto in un drammatico incidente avvenuto a Martina Franca, nel Tarantino. Il bimbo, stando a quanto racconta BrindisiReport, era in sella ad una minimoto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un muretto. Nell’incidente è rimasto ferito anche il cugino della giovanissima vittima, di nove anni, trasportato in ospedale al Perrino dove è ancora sotto osservazione.

Niente da fare invece per il piccolo Giuseppe: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. La tragedia è avvenuta in contrada Pezze Mammarella, in una casa di campagna dove la famiglia che vive a Villa Castelli, nel Brindisino, aveva deciso di trascorrere la domenica.

Tragedia a Martina Franca, la dinamica

Nel pomeriggio il bambino è salito sulla minimoto per fare un giro. Con lui c'era il cuginetto. Ma qualcosa non è andata come doveva, racconta ancora BrindisiReport. Il mezzo è finito contro un muretto. Le grida, la corsa in ospedale. Giuseppe non ce l'ha fatta. Le ambulanze sono partite a sirene spiegate, ma i medici non sono riusciti a strapparlo alla morte.

Le indagini della polizia

Sul caso indagano gli agenti della polizia di Martina Franca, arrivati sul posto assieme al personale del 118: a loro il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. La minimoto è stata posta sotto sequestro.

La notizia in serata è rimbalzata a Villa Castelli: la comunità è sotto choc. La prima informativa di reato è stata trasmessa in Procura, per verificare la sussistenza di possibili profili di responsabilità sul piano penale. Non è chiaro chi fosse presente quando il bambino è salito sulla minimoto. Aspetto che sarà chiarito nelle prossime ore, quando saranno ascoltati i presenti in qualità di persone informate sui fatti.