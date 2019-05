Schianto in moto: morta una ragazza di 29 anni, grave l'amico

Una ragazza di 29 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Montella, comune in provincia di Avellino. La giovane donna si trovava a bordo di una motocicletta, guidata da un coetaneo, quando si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 di oggi, venerdì 24 maggio, con la 29enne che è morta sul colpo, mentre il giovane alla guida è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al Cardarelli di Napoli. Il conducente dell'altro mezzo di trasporto, invece, si trova ricoverato presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Incidente a Montella: morta una 29enne

La tragedia è avvenuta in via San Francesco, strada che conduce presso l’area industriale di Montella. Stando a quanto si apprende, la ragazza è morta sul colpo. Il ragazzo è stato prontamente trasferito in eliambulanza presso il “trauma center” dell’ospedale del Cardarelli. Il giovane ha riportato gravi conseguenze agli arti inferiori. Il conducente dell'altro veicolo, a seguito di malore, è stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, anche per stabilire l’esatta dinamica dell'incidente.