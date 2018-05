Incidente sull'autostrada A4, carro attrezzi tampona un tir: un morto

Incidente mortale sull'A4 Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Lo schianto alle 3.20 del pomeriggio. Poco dopo la barriera di Rho verso Ghisolfa, un carro attrezzi ha tamponato un Tir per cause che sono al vaglio della polizia stradale. I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per tentare di estrarre il conducente del carro attrezzi che, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Secondo quanto scrive MilanoToday è invece illeso il conducente del Tir. Un passeggero del carro attrezzi è invece a sua volta rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Lunghe code si segnalano lungo l'A4 nella carreggiata in cui si è verificato l'incidente.