Incidente in A4, scontro tir-furgone: un morto

Incidente oggi sull'autostrada A4 poco dopo lo svincolo per San Giorgio di Nogaro, in provinca di Udine. La vittima - lo riferisce PadovaOggi - è Antonio Bossan, 63enne residente a Cartura, nel Padovano.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11.40. L'uomo viaggiava su un furgone Opel insieme a un collega quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha tamponato un tir colpendolo violentemente nella parte posteriore. Il 63enne non ha avuto scampo: il suo corpo esanime è stato estratto dalle lamiere solo dopo un lungo intervento dai vigili del fuoco. Quando lo hanno liberato, i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Bossan lavorava per un'azienda padovana come tecnico manutentore di impianti idraulici e caldaie.

Incidente sull'autostrada A4, ferito un altro passeggero

Sopravvisuto il collega di 46 anni che occupava il sedile passeggero. Nel tremendo impatto ha riportato alcune ferite, ma non è in pericolo di vita. Preso in carico dall'ambulanza, è stato ricoverato all'ospedale di Udine in condizioni serie. I rilievi per capire le cause del tamponamento sono stati curati dalla polizia stradale mentre i pompieri rimuovevano dalla carreggiata i mezzi incidentati.