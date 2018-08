Drammatico incidente: Francesco Galeotti muore a 29 anni

Incidente mortale nel Frusinate. Una drammatica notizia in mattinata ha raggiunto la città di Carpineto Romano, come racconta FrosinoneToday. Verso le 11 ha perso la vita Francesco Galeotti di soli 29 anni. Il ragazzo stava facendo un giro per le vie dei monti Lepini in sella alla sua nuova moto, una ducati 848 bianca quando, per causa ancora da accertare, si è scontrato con un camioncino che trasportava frutta e che scendeva verso Colleferro.

L'incidente è avvenuto tra i comuni di Segni e Montelanico. Nonostante l'intervento del 118 per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

"Una notizia che ci ha lasciato senza parole" racconta il sindaco di Carpineto Matteo Battisti a FrosinoneToday. Francesco era "un ragazzo bravissimo ed attivo nel sociale e nel mondo dello sport". "A nome dell’amministrazione comunale – conclude il primo cittadini - esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Francesco".

(In foto Francesco Galeotti)

La Ducati bianca della giovane vittima