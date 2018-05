Incidente mortale a Torino, donna di 51 anni travolta da un autocarro

Incidente mortale questa mattina in via Cossa, nei pressi del parco della Pellerina, a Torino. Vittima una cittadina di nazionalità filippina di 51 anni morta dopo essere stata investita da un autocarro. Il corpo della donna sarebbe stato trascinato per alcune decine di metri.

Il conducente del mezzo, negativo all'alcoltest, si è fermato a prestare soccorso. Sul posto gli agenti della Polizia municipale che sono alla ricerca di testimoni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.40. Sul posto è intervenuta la polizia locale, oltre alle ambulanze, Tutti i soccorsi, però, si sono rivelati inutili.

Anche se gli investigatori stanno ancora raccogliendo testimonianze, è probabile - scrive TorinoToday - che la vittima stesse attraversando sul passaggio pedonale quando è sopraggiunto l'Iveco Magirus che l'ha travolta trascinandola per alcune decine di metri.

Aggiornamenti su TorinoToday

Donna investita a Torino, il video