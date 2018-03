Incidente mortale a Taranto, perde la vita un motociclista

Incidente mortale oggi a Taranto. Tragedia questa mattina in via Vizzarro, località San Vito. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Niente da fare per il motociclista, un 47enne, morto in seguito all’impatto. Secondo Norbaonline, la vittima è un commerciante, titolare di un noto bar cittadino. Inutile l’intervento del 118. L’uomo è morto pochi minuti dopo l’impatto per le gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto ha invece riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale e la Polizia di Stato. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.