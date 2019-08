Schianto contro un'auto: muore motociclista di 24 anni

Tragedia a Plaino di Pagnacco, in provincia di Udine, dove un ragazzo di 24 anni, Francesco Tufano, originario di Ottaviano, nel napoletano, ha perso la vita in un grave incidente in moto. Residente a Martignacco, il giovane stava percorrendo la ex provinciale 59, quando si è scontrato con una Kia Picanto condotta da un 27enne. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le ore 20 di venerdì 2 agosto.

Incidente a Plaino di Pagnacco: morto Francesco Tufano

Il 24enne, a bordo di una Honda Cbr 600, ha fatto un volo di circa 20 metri. L'impatto con il suolo gli è stato letale provocandogli delle ferite gravissime. Anche il guidatore dell'auto ha riportato delle ferite gravi. L'impatto sarebbe avvenuto dopo una rotonda nel tratto che va da via Colugna a via dei Brazzà. Il 24enne è stato portato immediatamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non c'è stato nulla da fare, è morto all'interno del pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tricesimo che stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.