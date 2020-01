La serata in pizzeria, poi la tragedia: studente di ingegneria muore a 26 anni

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulle strade del Salento. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni, Anthony Toma. Nello schianto, avvenuto intorno alle 22:30 sulla Statale 101 Lecce - Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Nardò, sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Salento, incidente sulla statale 101: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la Renault Megan Scenic guidata dal giovane sarebbe stata colpita da dietro da un’Alfa Giulietta. Le due vetture sono divenute ingovernabili, tanto che la Giulietta, in seguito al tamponamento, si è fermata a ridosso del guard-rail dopo un giro vorticoso su se stessa. Notevoli i danni riportati dai due veicoli, ai quali si è aggiunta una terza auto, una Fiat 500 L condotta da una donna, sopraggiunta negli istanti successivi al primo impatto.

Sul posto, oltre alla Polstrada e al 118, i vigili del fuoco. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri due passeggeri della Scenic. Il conducente dell’Alfa è stato portato in ospedale per accertamenti e per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcool. Le analisi sono risultate negative.

Incidente mortale a Nardò (Lecce), Anthony Toma muore a 26 anni

Sono ore di sgomento a Tuglie, paese della vittima. Il 26enne, scrive LeccePrima, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in pizzeria a San Donato di Lecce. Anthony Toma, figlio unico, era conosciuto per la sua serietà e la capacità negli studi. A breve si sarebbe laureato in ingegneria aerospaziale, peraltro con voti molto alti. Un giovane che, a detta di chi lo conosceva, avrebbe potuto ambire a un futuro brillante. Purtroppo, il destino ha scelto un’altra via.

Salento, incidente mortale sulla statale 101 | Video