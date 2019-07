Scooter contro un'auto: morto un postino in servizio

Un postino di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Acilia, periferia sud di Roma. L'uomo era in servizio a bordo sul suo scooter quando si è scontrato con un'auto in via della Salvia. L'impatto è stato fatale. Il 48enne è stato sbalzato via dallo scooter di Poste Italiane ed è morto praticamente sul colpo.

Il conducente dell'auto, un 35enne, è stato portato in ospedale per il accertamenti di rito. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi scientifici del caso. I mezzi coinvolti, come da prassi, sono stati sequestrati.

E' la dodicesima vittima della strada, a Roma, in questo luglio.