Incidente mortale in autostrada: auto resta schiacciata tra due camion

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto alle 10.30 di questa mattina lungo l'autostrada A13 in direzione sud, nei pressi dello svincolo con la A4 nel comune di Vigonza (Padova). Secondo le prime informazioni, l'auto su cui viaggiava la vittima sarebbe rimasta incastrata fra due mezzi pesanti. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente. Il personale medico del Suem non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona alla guida dell'auto, mentre sarebbero illesi i due camionisti, uno dei quali in stato di choc.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha preso in carico i rilievi mentre i vigili del fuoco estraevano dalle lamiere la vittima.

Incidente sull'autostrada A13, traffico in tilt: gli aggiornamenti

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, paralizzato in tutta la zona.

Autostrade per l'Italia comunica che "sulla A13 Bologna-Padova, tra il bivio con la A4 Torino-Trieste e Padova Industriale, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra due camion ed un'auto, avvenuto all'altezza del km 116. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Chi è in viaggio sulla A4 Torino-Trieste, in direzione Bologna, deve uscire a Padova est ed è possibile rientrare a Padova Industriale in A13, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario".