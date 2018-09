Grave incidente in autostrada, pullman tampona un camion: tragedia sull'A21

Gravissimo incidenteall'alba sull'autostrada A21. Lo schianto poco prima delle sei del mattino nel tratto autostradale che va da Manerbio a Brescia.

Un pullman che trasportava studenti bosniaci ha tamponato un camion: l'autista del bus è morto, ma nell'incidente sono rimaste ferite altre 12 persone. Ancora da accertare le cause della tragedia. I feriti sono stati trasportati in ospedale a a Manerbio, alla Poliambulanza, al Civile e al Sant'Anna. Nessuna di loro sembra essere in gravi condizioni.

Grave incidente sull'autostrada A21, gli aggiornamenti

Come riferisce BresciaToday, l'autostrada A21 è stata chiusa al traffico in direzione di Brescia, mentre sul lato opposto si circola regolarmente. Oltre al soccorso medico con diverse ambulanze, sul posto sono intervenute i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Incidente tra un pullman e un camion lungo l'autostrada A21: il bilancio

Il primo bilancio dell'incidente, reso noto dall'azienda regionale emergenza urgenza, parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale di Manerbio e 16 persone soccorse in diverse strutture (due a Manerbio, tre poliambulanza, tre ai Civili di Brescia, tre al Sant'Anna e cinque in attesa di ricovero) per ferite non gravi.

Illesi gli altri passeggeri del bus

Gli altri 37 passeggeri del pullman, tutti turisti bosniaci, sono stati spostati per ragioni di sicurezza all'autogrill e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La prefettura e gli organi competenti sono a lavoro per trovare loro una sistemazione. In totale le persone coinvolte, rendono noto i soccorritori, sono 55.