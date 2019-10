Tragico incidente, auto schiacciata tra due tir: morta una donna

Incidente mortale questa mattina lungo la strada statale 613 tra Brindisi e Lecce dove una vettura è rimasta schiacciata tra due tir. Nulla da fare per la conducente dell'auto. L'impatto fatale nei pressi dello svincolo per Trepuzzi e Surbo, intorno alle 7 del mattino. Le cause sono tutte da chiarire, ma secondo una prima ipotesi lo schianto potrebbe essere avvenuto in seguito ad un tentativo di sorpasso.

Incidente sulla statale in Salento, morta una donna

Sul posto, per immediati soccorsi, i vigili del fuoco del comando provinciale leccese. I pompieri hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere del veicolo, una Citroen C3, per poi affidarla agli operatori del 118. Inutili purtroppo gli sforzi dei sanitari di salvarle la vita. L’impatto è stato tanto violento, da accartocciare l’abitacolo nel quale la vittima è rimasta incastrata.

Code lungo la statale e disagi per gli automobilisti, fermi a causa dei rilievi in corso. Gli agenti della polizia stradale di Lecce stanno eseguendo sopralluoghi e gestendo la viabilità in collaborazione con la polizia locale di Surbo, in un punto molto trafficato dell’arteria, per ricostruire la dinamica della tragedia. La fila di veicoli è stata dirottata in direzione di Surbo, da dove sarà possibile raggiungere Brindisi attraverso la litoranea.