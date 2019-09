Auto fuori strada: morto un ragazzo di 22 anni, feriti i due amici

Un ragazzo di soli 22 anni è morto in un tragico incidente avvenuto nel Casertano. Lo schianto si è verificato poco prima dell'alba tra i comuni di Capua e Vitulazio.

Il giovane stava percorrendo via Appia a bordo di un'auto di piccola cilindrata quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'impatto è stato molto violento. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare i soccorsi.

Incidente tra Caputa e Vitulazio (Caserta), morto un ragazzo di 22 anni

Il 22enne, residente a Capua, è stato immediatamente caricato nell'ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Altri due amici che erano nell'auto sono rimasti leggermente feriti.

Dai primi rilievi effettuati sul luogo dell'incidente non sembrano esserci altre vetture coivolte nello schianto. Saranno i carabinieri a far luce sulla dinamica della tragedia.