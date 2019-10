Auto contro lo spartitraffico, tragedia nella notte: morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi giovanissimi hanno perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 5 di questa mattina sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania. Le informazioni che arrivano sono ancora confuse e frammentarie, ma secondo una prima ricostruzione l'auto si è schiantata contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale, all'altezza di Piano Tavola.

Niente da fare invece per i quattro giovani a bordo. L'incidente non ha coinvolto altre vetture. Secondo il Giornale di Sicilia, l'auto si sarebbe spezzata e i viaggiatori sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi in corso e il personale dell'Anas.

Articolo in aggiornamento