Incidente all'alba, schianto violentissimo tra suv e moto: due morti e due feriti

Gravissimo incidente all'alba nei pressi di Codevigo, tra le province di Padova e di Venezia. A scontrarsi, poco prima delle cinque del mattino, un suv della Peugeot e una moto Bmw 1200. Pesantissimo il bilancio: due morti e altrettanti feriti.

Incidente a Codevigo (Padova), due morti: la dinamica

Stando alla ricostruzione della polizia stradale, l'auto si stava immettendo su via Romea dopo essere uscita da un distributore di benzina quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con la Bmw che viaggiava nella stessa direzione.

Le vittime dell'incidente

Terribile l'impatto: la moto è volata per un centinaio di metri con il centauro che è finito in mezzo ai campi: i soccorritori che l'hanno trovato solo dopo un'ora quando il sole ha illumato il punto dell'incidente. In seguito allo scontro il Suv si è ribaltato: uno dei passeggeri, Zoillo Sartori, 59 anni di Chioggia, è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale a Padova ma è morto dopo circa un'ora.

Nell'incidente ha perso la vita anche l'uomo alla guida della moto, Matteo Sgobbi di 34 anni anche lui residente a Chioggia. Il conducente dell'auto è invece ricoverato in ospedale a Piove di Sacco: non sarebbe in pericolo di vita.

La strada riaperta alle 8 del mattino

La Romea è rimasta paralizzata per diverse ore con il traffico deviato sulle strade laterali. La strada è stata riaperta solo verso le 8, con le code che sono arrivate fino a 5 chilometri in entrambi i sensi di marcia.