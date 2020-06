Terribile incidente frontale tra due moto: tre morti

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 14 di oggi, lunedì 1 giugno, nel territorio comunale di Lunata, frazione di Capannori, in provincia di Lucca. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita. Secondo una prima ricostruzione due vittime viaggiavano su uno scooter di grossa cilindrata, mentre la terza era in sella ad una motocicletta: i due mezzi si sono scontrati frontalmente, non lasciando scampo alle persone a bordo.

Incidente tra due moto a Lunata di Capannori (Lucca): tre morti

Sul posto, un'automedica, un'ambulanza medicalizzata di Lucca, due ambulanze della Croce Verde di Lucca, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Capannori. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo la richiesta è stata disdetta non appena è stato constatato il decesso di tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, chiamati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, per loro non c'è stato nulla da fare. La polizia municipale e i carabinieri hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi del caso, mentre la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori.