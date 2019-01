Auto contromano in tangenziale, maxi incidente nella notte: un morto e quattro feriti

Incidende mortale nella notte sulla Tagenziale Est di Milano. Il bilancio è di un morto e quattro feriti: a provocare il maxi incidente, avvenuto intorno alle tre e mezza di notte, è stata un'auto che viaggiava lungo l'A51 contromano.

In tutto sono rimaste coinvolte tre auto. A perdere la vita è stato un 52enne italiano residente a Cassina De Pecchi (Milano): l'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Per lui non c'è stato nulla da fare. C sono altri quattro feriti: fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Incidente in tangenziale a Milano, un'auto viaggiava contromano

Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto in direzione Nord, nel tratto tra le uscite di Lambrate e Cascina Gobba. Non è chiaro perché l'auto che ha causato la carambola sia finita contomano.

Incidente nella notte a Milano, le drammatiche immagini

Impressionanti le immagini che ci arrivano dal luogo della tragedia (foto di Daniele Bennati). Una delle vetture è stata completamente distrutta dallo schianto.

La Tangenziale è rimasta chiusa per oltre tre ore per permettere alla polizia stradale, che indaga, di fare i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.

Gli atri feriti - una ragazza di 21 anni e tre uomini di 26, 30 e 47 anni - sono stati trasportati agli ospedali Niguarda, San Raffaele e Policlinico in codice giallo e non in pericolo di vita.