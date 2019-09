Tragedia all'incrocio, anziana in bicicletta muore investita da un camion

Gravissimo incidente questa mattina a Stanghella, piccolo comune della Bassa Padovana, dove un'anziana è stata investita da un camion all'altezza dell'incrocio principale del paese, davanti alla filiale della Cassa di risparmio del Veneto.

Incidente a Stanghella (Padova), la dinamica

Stando alle prime informazioni disponibili pare che la donna, residente in paese, stesse attraversando la strada a ridosso dell'incrocio, prima delle strisce pedonali, con la sua bicicletta. A travolgerla sarebbe stato un mezzo pesante che, proveniente da via Marconi, era in fase di svolta a destra per immettersi sulla statale 16.

L'anziana è piombata esanime: nonostante i tempestivi soccorsi e oltre mezz'ora di rianimazione per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del Suem, che ne hanno decretato il decesso, la polizia locale e i carabinieri incaricati dei rilievi e della gestione del traffico che ha subito alcuni rallentamenti.