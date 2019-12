Venezia, ragazzo di 21 anni muore in un incidente mentre va al lavoro

È morto questa mattina in un incidente stradale Marco Scarpa, 21enne di San Donà di Piave. Lo schianto è avvenuta intorno alle 7 lungo la statale 14, all'altezza di Calvecchia, a pochi chilometri da Venezia. Il 21enne stava andando al lavoro: stando a una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua Ypsilon 10 invadendo la corsia opposta dove si è scontrato contro un camion che proveniva dall'altra direzione.

L'autista alla guida del mezzo pesante ha cercato di evitare l'impatto sterzando alla propria destra e finendo nel fossato a lato strada. La manovra, però, non è bastata. Il giovane automobilista è stato estratto già morto dall'abitacolo, mentre il conducente del mezzo pesante (un camionista romeno di 58 anni, impiegato per una ditta di Pordenone) non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Intanto Cavarzere (Venezia) proseguono le ricerche di un'auto che, stando a una segnalazione arrivata ai vigili del fuoco, si sarebbe inabbisata nell'Adige.