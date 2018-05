Schianto frontale tra due auto sulla provinciale: morta una donna

Grave incidente sulla strada provinciale 143 a Orbassano (Torino), dove una donna di 68 anni di Vinovo, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, è morta dopo uno scontro frontale con una Fiat 500 guidata da una 36enne di Torino che procedeva in direzione opposta.

Per la conducente della Punto non c'è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere era già morta.

L'altra donna è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino in elisoccorso ma non è in pericolo di vita sul posto è intervenuta la polizia locale di Orbassano insieme ai vigili del fuoco.

