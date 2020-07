Bimba di 8 anni muore in un incidente, altre sei persone lottano in ospedale. Il sindaco: "Grande dolore"

C'è dolore e incredulità a Carapelle, piccolo comune del Foggiano, dopo la morte di una bimba di soli otto anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle porte di Ordona, sulla strada provinciale 110 per Orta Nova.

Un violento scontro frontale tra due auto sulle quali viaggiavano una famiglia di Carapelle e due persone di Stornara, è costata la vita alla piccola mentre i restanti occupanti rimasti feriti lottano in ospedale. Tra questi ci sarebbero anche una bimba di due anni e una donna, rispettivamente sorella e madre della vittima.

"Un'altra giovane vittima, un altro grande dolore". E' il commento del sindaco Umberto Di Michele e dell'amministrazione comunale, che in queste drammatiche ore si stringe intorno alle famiglie coinvolte. "Per domenica - ha fatto sapere il primo cittadino - era prevista una rappresentazione teatrale in piazza, che francamente non ci sentiamo di mandare in scena. È un momento di lutto e di riflessione e sappiamo che la nostra comunità è sempre unita in queste occasioni. Vi invitiamo ad essere vicini nella preghiera alle famiglie coinvolte".

E sempre ieri in Puglia un altro grave incidente è costato la vita a quattro persone. Lo schianto tra un'auto e un tir è avvenuto sulla strada provinciale 151, tra Altamura e Ruvo di Puglia, nel Barese. Le vittime si trovavano tutte all'interno dell'autovettura.

Incidente stradale a Ordona (Foggia), il video dei soccorsi

(Video di FoggiaToday)