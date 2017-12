Tragedia di Santo Stefano a Paderno Dugnano, 29enne muore in un incidente

Drammatico incidente a Paderno Dugnano, nel Milanese. La tragedia, come racconta Carmine Ranieri Guarino di MilanoToday, è avvenuta nella serata di Santo Stefano, poco prima delle 23 in via San Martino, un lungo rettilineo che collega Varedo a Paderno. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni, di origine moldave: la sua auto, una Suzuki Alto si è schiantata contro un Opel Corsa guidata da un giovane italiano, ribaltandosi più volte. Sembra che all’interno del mezzo ci fosse anche un familiare del 29enne, rimasto miracolosamente illeso.

Nulla da fare invece per il giovane: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il suo corpo ormai esanime dalle lamiere di ciò che restava dell’auto. Inutile la corsa disperata in ospedale e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

Incidente a Paderno Dugnano, la dinamica

Le cause del tragico incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri di Desio. Secondo le prime informazioni, l’auto guidata dal 29enne proveniva da Varedo e pare viaggiasse a velocità molto sostenuta. Proprio a causa della velocità e dell'asfalto bagnato, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe centrato quasi frontalmente l'Opel Corsa che procedeva nel senso opposto.

Schianto a Paderno Dugnano, il luogo dell'incidente

