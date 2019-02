Sbanda e si schianta contro le auto parcheggiate: morto un ragazzo di 30 anni

Tragedia nelle prime ore di questa mattina a Palermo. Un ragazzo di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Gaetano Daita, dopo avere perso il controllo della sua jeep finita contro diverse auto posteggiate. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Aperta una inchiesta. A perdere la vita è stato Claudio Amorosi, barman di 30 anni,, figlio del titolare di un bar a Mondello.

Incidente stradale a Palermo, la dinamica

Amorosi era alla guida di una Jeep Renegade quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro alcune auto parcheggiate. A causa dlela violenza dello schianto l'auto si è poi ribaltata. L'uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere. Inutile l'intervento dei soccorrittori: l'impatto non gli ha lasciato scampoa. Per estrarre il corpo di Amorosi dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Palermo, incidente in via Daita: illese le altre due persone a bordo

Con la vittima c'erano altre due persone, che sono rimaste illese e sono state in grado di abbandonare la macchina. Sul posto sono intervenuti i socorritori del 118, che però hanno solo potuto constatare il decesso, la polizia e i vigili. Gli agenti della sezione infortunistica hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. La Jeep è sotto sequestro amministrativo.

Incidente a Palermo, le foto