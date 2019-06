Tir perde un carico di patate e causa un incidente: morta una donna di 29 anni

Una donna di 29 anni originaria di Forchia (Benevento) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, sull'Asse Mediano, nella zona di Afragola, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni un tir avrebbe perso parte del carico che si sarebbe riversato sulla carreggiata opposta, provocando una carambola fra auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Sulla SS162 chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Afragola/Ipercoop e l'allacciamento con l'A1 Roma-Napoli verso Lago Patria. Nella stessa direzione, il traffico è bloccato tra le uscite Acerra/Corso Italia e Afragola/Ipercoop.In direzione Acerra, per curiosi, incolonnamenti tra l'allacciamento con l'A1 Roma-Napoli e l'uscita Afragola/Ipercoop.

Incidente sull'Asse Mediano ad Afragola, Borrelli: ''E' successo quello che temevamo''

"Una ragazza di 29 anni è morta dopo che la sua auto è stata travolta da un carico di patate, perso da un camion che procedeva in direzione opposta. L’incidente è avvenuto sull’Asse mediano nel tratto tra Afragola e lo svincolo autostradale dell’A1. Avremmo preferito avere torto ma è successo quello che temevamo, cioè che un trasporto effettuato in maniera pericolosa avesse potuto provocare un incidente mortale. Quel momento, purtroppo, è arrivato. Dopo mesi di denunce non possiamo che invocare un giro di vite, occorre che le forze dell’ordine contrastino con la massima determinazione in fenomeno". E' quanto afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla SS162.