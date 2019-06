Dramma fuori dalla discoteca: due ventenni travolti e uccisi da un'auto

Due ragazzi di 20 e 22 anni, Ergi Skenderi e Xhulio Kaya, sono morti dopo essere stati travolti da un'auto sulla statale 45 nei pressi di La Verza, frazione di Piacenza. Il terribile impatto che non ha lasciato scampo ai due giovani è avvenuto intorno alle 3 di domenica 30 giugno, davanti al Village, al termine di una serata passata con gli amici. Sembra che stessero camminando nei pressi dell’uscita, quando una Renault Twingo che viaggiava verso Quarto li ha centrati in pieno e li ha sbalzati uno a decine di metri dall’altro. L’auto è poi finita fuori strada nel campo, distrutta, a circa 250 metri di distanza dal punto dell'investimento.

Piacenza, travolti e uccisi sulla statale 45

Come racconta IlPiacenza, decine di amici sono accorsi fuori dalla discoteca e si sono precipitati sul posto per capire cosa fosse successo. La strada è stata chiusa al traffico e sul posto sono arrivati in una manciata di minuti i sanitari del 118 e diverse ambulanze: non c’è stato nulla da fare. Diversi gli amici e i parenti che si sono sentiti male e che sono stati portati al pronto soccorso in stato di choc. Sul posto anche le volanti della polizia e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Piacenza.

Alla guida dell’auto sembra che ci sia stata una 30enne piacentina: nonostante lo schianto ha riportato lievi lesioni ed è stata portata in pronto soccorso sotto choc. I sanitari l’avrebbero trovata già fuori dall’auto e sulla carreggiata. Al momento non si esclude che sulla Renault ci fosse un’altra persona. Gli agenti stanno ascoltando i tanti testimoni per ricostruire l’accaduto. La donna sarà sottoposta agli esami del sangue per capire se possa essere stata alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, se verrà appurato che era lei alla guida. La seconda presunta persona al momento dell’arrivo dei soccorsi non c’era. Su questo e sulla dinamica le indagini sono in corso da parte della polizia stradale e degli agenti della Scientifica di Piacenza insieme a quelli delle volanti.