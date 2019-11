Tragico incidente stradale, Tatiana Renna muore a 32 anni

Incidente mortale a Poggiardo, in provincia di Lecce, dove una donna di 32 anni, Tatiana Renna, è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici. La donna aveva da poco vinto un concorso per lavorare nel 118. Ma quando i suoi colleghi infermieri e medici del servizio di emergenza sono arrivati sul posto, nei pressi del ristorante Tesoretto di Poggiardo, sulla strada provinciale che collega Maglie a Castro, ormai non c’era più nulla da fare. Stando ai primi accertamenti, svolti dai carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie, stava attraversando un incrocio quando, all’improvviso, è rimasta travolta da una Opel Corsa.

Alla guida c’era un uomo di 44 anni rimasto illeso, ma ovviamente molto scosso. Lo scontro è stato particolarmente violento. La donna – riferisce LeccePrima, avrebbe fatto un volo di una decina di metri. Il 44enne è stato portato in ospedale, a Scorrano, per procedere agli accertamenti di rito ed essere sottoposto all’alcol test. A quanto sembra aveva 3.1 grammi per litro di alcool nel sangue. Un tasso particolarmente elevato. L'uomo è finito in arresto per omicidio stradale.