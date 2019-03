Incidente dopo la festa di carnevale, famiglia distrutta: muore una coppia, feriti due bimbi

Un tragico incidente stradale ha distrutto una famiglia di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Nello schianto, avvenuto sulla SS16 nei pressi di Porto Recanati, hanno perso la vita Gianluca Carotti e la moglie Elisa Del Vicario, di 46 e 40 anni. La coppia stava tornando a casa dopo una festa di carnevale insieme ai due figli di 10 e 8 anni, che sono rimasti entrambi feriti.

Incidente a Porto Recanati, morti Gianluca Carotti e Elisa Del Vicario

Il terribile schianto è avvenuto intorno all'1 di domenica 3 marzo, quando l'auto della famiglia è stata travolta da un'auto condotta da un 35enne marocchino residente a Monte San Giusto. Dopo l'urto la Peugeot su cui viaggiava la famiglia si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un muretto. Per la coppia non c'è stato nulla da fare, mentre i bambini, che si trovavano seduti sul sedile posteriore, sono feriti ma non in pericolo di vita. In tutto le persone rimaste ferite sono cinque. Fermato per omicidio stradale il conducente della Audi, dove si trovavano altre due persone rimaste ferite. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall'auto che si è ribaltata; in questo caso però non sarebbero feriti. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre vittime e feriti dalle lamiere. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.