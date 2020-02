Schianto all'alba, l'auto sbanda e si ribalta: morto un 27enne, feriti tre giovani

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all'alba di domenica 9 febbraio in Valcamonica.

Lo schianto è avvenuto verso le 5.20 in via Nazionale a Rogno, in provincia di Bergamo, dove un'auto ha sbandato e si è ribaltata: un 27enne è morto sul colpo, mentre gli altri tre giovani presenti nell'abitacolo (di 18, 20 e 21 anni) sono rimasti feriti e portati negli ospedali di Brescia, Esine e Lovere; il ragazzo portato al Civile è in condizioni gravissime.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, ma pare che non siano stati coinvolti altri veicoli. Sul posto per i soccorsi - oltre all'eliambulanza e a due autolettighe - sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato i giovani intrappolati tra le lamiere. Sul caso indagano i carabinieri.