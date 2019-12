Scooter contro autocarro nel centro di Roma: morto un uomo di 43 anni

Incidente mortale a pochi metri da piazza della Repubblica, nel pieno centro di Roma. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un autocarro del servizio giardini e uno scooter Honda Sh guidato da un uomo di 43 anni. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L'uomo alla guida dell'autocarro, 56 anni, come da prassi è stato portato in ospedale Santo Spirito dove sarà sottoposto ai test di alcol e droga. Sull'esatta dinamica sono in corso le indagini da parte della polizia locale.

Un altro incidente si è verificato poco dopo in via dei Forti Braschi 88, quartiere Primavalle. Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo dello scooter a causa dell'asfalto ghiacciato e si è schiantato contro le auto in sosta. Soccorso dal personale del 118 il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Gemelli dove è ricoverato in gravi condizioni.