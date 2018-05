Pullman scolastico finisce fuori strada per evitare un camion: paura per 35 bambini

Incidente in mattinata in via di Tragliatella, alle porte di Roma. Un pullman con a bordo 35 bambini e quattro maestre è finito fuori strada terminando la propria corsa in bilico tra una cunetta e la carreggiata.

Come racconta RomaToday, l'autista del bus ha detto ai soccorritori di aver dovuto effettuare una manovra brusca per evitare un camion che aveva invaso la sua corsia mentre procedeva in senso contrario. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di mattina. Sul posto sono interventi gli agenti di polizia dei commissariati Aurelio e Flaminio, assieme ai vigili del fuoco.

Per fortuna nessuno tra gli occupanti è rimasto ferito. I bambini sono stati fatti scendere immediatamente dal mezzo: per loro, e per i loro genitori, solo un grande spavento.