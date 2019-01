Incidente mortale per Lucrezia e Manuel: si erano appena conosciuti

Una duplice tragedia ha sconvolto le comunità di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, e Livorno Ferraris, nel vercellese. In un tremendo incidente stradale avvenuto la notte di sabato 26 gennaio sulla provinciale che collega il centro di Saluggia alla frazione di Sant'Antonino, hanno perso la vita Lucrezia Saggio, 23enne residente nel torinese, Manuel Nuzzo, un ragazzo di 22 anni che invece veniva dalla provincia di Vercelli.

Incidente stradale a Saluggia: morti Lucrezia Saggio e Manuel Nuzzo

I due hanno perso la vita all'interno della Volkswagen Golf guidata dal giovane, che è andata a schiantarsi contro un ponticelli. Le autorità che stanno ancora eseguendo le indagini per capire la dinamica dell'Incidente. Uno schianto tragico, come il destino che ha segnato questi due giovani. Infatti, come riporta TorinoToday, Manuel e Lucrezia si erano conosciuti proprio quella sera ad una festa in pizzeria, con il 22enne che dopo si era offerto di accompagnare la ragazza a casa. Ma non immaginava che quello sarebbe stato il loro primo ed ultimo viaggio. La ragazza abitava da circa un anno lì ma era formalmente ancora residente con la mamma Antonella, dipendente alla mensa della scuola materna Capello, e ai due fratelli, Rosolino e Salvatore di 10 e 21 anni.

Incidente stradale a Saluggia: quando saranno i funerali

L'estremo saluto a Lucrezia Saggio verrà celebrato giovedì 31 gennaio 2019 alle 15 proprio nella parrocchia di Torrazza. Per quanto riguarda i funerali di Manuel Nuzzo, i funerali si svolgeranno domani, mercoledì 30 gennaio 2019, nella chiesa parrocchiale di Livorno Ferraris.