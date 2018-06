Schianto all'alba, auto esce di strada e si ribalta: morta una ragazza

E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando la morte di una ragazza residente a Castellamonte (Torino).

I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri hanno estratto dalle lamiere dell'auto due ragazzi che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Uno dei due feriti è in condizioni gravi.

I tre giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500. L'auto è finita fuori strada ribaltandosi più volte. Ancora da accertare cause e dinamica dell'incidente.

Sul posto, nella zona industriale, sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze.