L'auto esce di strada e si ribalta, morto un ragazzo di 19 anni

Tragedia intorno alle 7 di questa mattina sulla strada che collega Gallipoli a Sannicola, in Salento. Manuel Toska, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’altezza della piccola frazione di Chiesanuova. Il giovane viaggiava a bordo della sua Alfa 147. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo che è finito in un campo, ribaltandosi.

Incidente a Sannicola (Lecce), morto un ragazzo di 19 anni

Il giovane è stato soccorso immediatamente da alcuni residenti e dai sanitari. Gli operatori del 118 sono riusciti ad estrarre il corpo del 19enne dall'abitacolo grazie anche all'aiuto di squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Ma per Manuel Toska non c’era più nulla da fare.

Il 19enne lavorava come commesso in un supermercato di Sannicola (Lecce), il paesino del Salento dove viveva assieme alla famiglia di origini albanesi.

(Foto in alto LeccePrima)