Sesto Fiorentino, investito e ucciso da un pirata della strada: fermato 33enne

Incidente mortale questa mattina a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, dove un uomo di 58 anni è stato travolto e ucciso da un’auto in viale Togliatti. Il conducente del mezzo è scappato senza prestare soccorso, ma è stato subito rintracciato e fermato da una pattuglia dei carabinieri: secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino marocchino di 33 anni che adesso rischia di essere incriminato per omicidio stradale. Ad ogni modo le informazioni per ora sono piuttosto frammentarie e sarà compito degli inquirenti ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto.

Doppio incidente a Sesto Fiorentino

Secondo Repubblica, pochi minuti prima della tragedia, il 33enne avrebbe causato un altro incidente, questa volta in via Gramsci, “tamponando due auto, invadendo parte del marciapiede e ferendo una donna di 58 anni e un uomo di 73”. Dopo lo schianto il marocchino è fuggito prima dell’arrivo della polizia municipale. E così ha fatto anche dopo il secondo incidente costato la vita ad un pedone. Questa volta però a sbarrargli la strada è arrivata una pattuglia dei carabinieri. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto alle analisi di rito.