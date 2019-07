Esce di strada e si schianta contro un albero, dramma sulla statale: due morti e due feriti

È di due morti e due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 4.45 della scorsa notte nei pressi di Nervasa della Battaglia, in provincia di Treviso. Lo schianto lungo la Strada statale 13 Pontebbana, poco prima del ponte sul fiume Piave dove un furgone è uscito di strade ed è finito contro un platano. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: una delle prime ipotesi è che il conducente abbia avuto un malore.

Incidente lungo la statale Pontebbana: i soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanza del Suem 118, i vigili del fuoco di Conegliano e a i carabinieri. I tre occupanti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Treviso: due di loro però sono deceduti poco dopo l'arrivo in pronto soccorso a causa delle gravissime lesioni riportate. Si tratta di due cittadini cinesi di cui non sono state rese note le generalità.

Un loro connazionale è in fin di vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, mentre un quarto ferito - fuori pericolo - è ricoverato in ospedale a Conegliano.