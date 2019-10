Doblò contro camion, incidente mortale sulla statale

Incidente mortale questa mattina in provincia di Venezia. Attorno alle 7.45 un Fiat Doblò si è schiantato contro un camion sulla statale Romea all'altezza di Isola Verde, frazione di Chioggia. In seguito all'impatto il momovolume si è ribaltato sul ciglio della strada. Per il conducente non c'è stato nulla a fare.

Incidente sulla statale Romea: soccorsi sul posto

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento locale e da Mestre con l'autogru, che hanno avuto il compito di mettere in sicurezza i mezzi finiti fuori strada, a ridosso del canale, ed estrarre l'autista del Doblò rimasto incastrato nell'abitacolo. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Come si vede dalle immagini (in basso) l'autista è riuscito a fermare il camion prima che finisse in un canale. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.