Enrico Ruggeri, incidente stradale da brividi: "400 metri in testa-coda sul viadotto"

Paura per Enrico Ruggeri, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale in autostrada. L'auto su cui viaggiava il cantante, con altre persone, è finita in testacoda su un viadotto vicino a Savona. Il veicolo, a causa del fondo stradale ghiacciato, è slittato per circa 400 metri in testa-coda. Poi lo schianto contro il guard rail che ha retto all'impatto.

Enrico Ruggeri, incidente stradale: illeso

Enrico Ruggeri e gli altri passeggeri sono illesi. Lui stesso su Twitter tranquillizza tutti. "Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto non è neanche messa così male. Evidentemente non era il momento", scrive pubblicando la foto del veicolo "ammaccato". Il popolare cantante ha ringraziato Riccardo Nocera che era al volante che in qualche modo è riuscito a evitare il peggio, associando ai ringraziamenti Stefania Alati (collaboratrice di Ruggeri) e Valentina Spada (addetta stampa), che erano sul sedile posteriore.