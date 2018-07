Marco Paolini coinvolto in un incidente stradale: due donne ferite, una è grave

L'attore Marco Paolini è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sull'A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est. Non ha riportato ferite, mentre due donne sono rimaste ferite e una è grave.

Incidente stradale sulla A4

Secondo una prima ricostruzione una Volvo, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4.

Due donne ferite

Difficile l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell'utilitaria. A bordo della 500 c'erano due donne provenienti dalla provincia di Vicenza, da Arzignano e Montecchio, ed entrambe sono state portate in codice rosso all'ospedale di borgo Trento: la più grave risulterebbe essere la passeggera, classe 1965, che è stata portata via dopo il massaggio cardiaco dei sanitari; meno gravi invece sarebbero le condizioni della conducente, classe 1966, che nonostante le ferite riportate non verserebbe in pericolo di vita.

Paolini, sotto shock ma illeso a quanto si apprende, è stato sentito dagli agenti della Polstrada per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.