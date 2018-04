Schianto tra auto e furgone: incidente mortale sulla superstrada per Malpensa

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 aprile, sulla superstrada per l'aeroporto di Malpensa. Lo schianto ha coinvolto una Opel Corsa, un furgone Fiat Doblò e in un secondo momento anche un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni - scrive MilanoToday - l'auto e il furgone si sono schiantati frontalmente e nell'incidente è rimasto coinvolto anche un camion. Un impatto devastante, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso.

Incidente sulla superstrada per Malpensa, morto un uomo

Lo schianto intorno alle 12 sul raccordo tra la Strada Statale 11 e l'Autostrada A4, all'altezza di Marcallo con Casone.

Inutili i soccorsi per il conducente del furgone: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della Opel Corsa, invece, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con l'elicottero. Le sue condizioni sarebbero disperate. Illeso, invece, il conducente del camion che ha rifiutato i soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Varese. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è stato chiuso il traffico fra il casello dell'A4 di Marcallo-Mesero e la Strada Statale 11 Magenta-Boffalora. "Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità limitrofa", precisa Anas.